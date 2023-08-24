اليوم السابع
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نيابة عن وزير التجارة والصناعة...

مدير مركز تحديث الصناعة تفتتح الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور بمركز المؤتمرات

الخميس، 24 أغسطس 2023 07:19 م
مدير مركز تحديث الصناعة تفتتح الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور بمركز المؤتمرات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور
كتب إسلام سعيد

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نيابة عن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، افتتحت دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور والذى يعقد بمركز القاهرة للمؤتمرات خلال الفترة من 24 وحتى 27 أغسطس الجارى، وذلك بحضور مى عسل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وعدد من السفراء الأجانب وأصحاب الشركات في قطاع الأثاث.
 
وتفقدت دعاء سليمة أجنحة المعرض مروراً بالشركات والأجنحة المشاركة، حيث أشادت بجودة المنتجات المصرية وتميزها وقدرتها التنافسية وتوافر منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية.
 
وأشارت إلى أن معرض الأثاث والديكور فى دورته الثانية يساهم فى الترويج لمنتجات الأثاث والديكور والتي تتمتع حالياً بجودة عالية وأسعار تنافسية مما يجذب العديد من الزوار.
 
ويقام المعرض تحت رعاية المهندس أحمد سمير  وزير التجارة والصناعة بمشاركة أكثر من 60 شركة من الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد.
 
ويضم المعرض العديد من الخبراء و الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور وذلك لعرض آخر ما وصلت اليه التكنولوجيا فى صناعة الاثاث واحدث الموديلات من الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد.

صناعة الأثاث

الاثاث والديكور

صناعة المفروشات



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