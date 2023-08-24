اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 02:12 م
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محافظ جنوب سيناء يوجه ببدء إنشاء ورش وجراج السيارات بمجلس مدينة شرم الشيخ

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:54 م
محافظ جنوب سيناء يوجه ببدء إنشاء ورش وجراج السيارات بمجلس مدينة شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء خلال الجولة
جنوب سيناء - ياسر عامر

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تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الموقع المقترح لإنشاء مشروع حملة السيارات بمدينة شرم الشيخ طبقا للعرض المقدم من أحد المكاتب الاستشارية الكبرى المتخصصة فى هذا المجال.
 
يشار إلى أن المشروع يشمل ورش مركبات وصيانة، وجراج لخدمة مجلس مدينة شرم الشيخ على مساحة 12700 متر مربع تقريبا، كما يشمل المشروع اماكن الشاحنات واللوادر والنص نقل، والميكروباصات، والسيارات وبها منطقة خدمية تحتوى على مبنى إدارى وسكن إدارى وسكن العاملين، ومناطق خدمية أخرى.
وخلال التفقد أعطى المحافظ اشارة البدء فى تنفيذ المشروع وافتتاحه أكتوبر 2024.
 
رافق المحافظ خلال التفقد الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، واللواء خالد متولى مستشار المحافظ للعلاقات الدولية.
 
 

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