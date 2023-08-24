محافظ جنوب سيناء يلتقى 200 طفل ضمن مبادرة أهل مصر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

حرص اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، علي لقاء 200 طفل من المناطق الحدودية ضمن مشروع أهل مصر خلال تواجدهم بمدينة بشرم الشيخ، وذلك أمام مسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، خلال انخراط الأطفال في عدد من الورش المتنوعة التي تعقد لمدة أسبوع في شرم الشيخ تحت شعار يهمنا الإنسان.

وقام المحافظ بالترحيب بالأطفال المشاركين وقدم لهم جميعا مبالغ مالية لنشر الفرحة والبهجة بينهم.

يشار إلي أن الورش المنعقدة في عدة مجالات متنوعة بهدف تنمية مهاراتهم، منها ورشة الصحفي الصغير وورشة في التراث المصري من خلال فن الخزف وورش أدبية يتم فيها تدريب الطفل على إلقاء الشعر.

من جانبه قال المخرج أحمد السيد المشرف العام على مشروع أهل مصر، إن الهدف من المشروع هو دمج أطفال المناطق الحدودية مثل الوادي الجديد وجنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان مع أطفال القاهرة، بهدف تبادل الخبرات وتعارف الثقافات وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم في مجالات متنوعة مثل المسرح والفنون التشكيلية والتماثيل والإخراج.

وأكد المخرج أحمد السيد، أن الأطفال الذين يتم اكتشاف مواهبهم يتم الاعتناء بهم ويواصلون في مشروع أهل مصر للشباب ويتم رعاية هذه الموهبة حتى تنضج ويتفوق الطالب في المجال الذي يحبه.