كلية العلوم السياسية جامعة بدر تشارك فى معرض EDUGATE 2023

شاركت كلية العلوم السياسية جامعة بدر في معرض EDUGATE 2023 . وحظت كلية العلوم السياسية بقبول شديد من جانب الطلبة وأولياء الأمور. وتعرف الطلبة على طبيعة الدراسة فى العلوم السياسية و الاقسام الموجودة و. الكلية تتيح للطلبة العمل فى السلك الديبلوماسي و التدريس و كذالك المنظمات الدولية و الحكومية و مراكز الابحاث .
و حيث ان اغلب الطلبة المهتمين بالكلية ذو خلفية ادبية فكانوا قلقين بشان المواد العلمية.و هنا تم التاكيد على ان الكلية تدرس العلوم السياسية فقط و هى اول كلية بهذا الشكل فى المنطقة و لا يتم دراسة فيها المواد العلمية كالرياضيات و الاحصاء...
و تم التاكيد على ان مناخ الدراسة ايجابى جيدا حيث ان الكلية توفر للطلبة فرص تدريب و المشاركة فى ورش عمل و نماذج محاكاة..و يتم التدريس فيها بالغة الانجليزية من قبل دكترة متحصصين فى المجال..
و فى النهاية تم التاكيد على ان الكلية تعد كوادر نجحة و مميزة وتساعد الطلبة على اكتساب مهارات تحليلية عدة..
نموذج محاكاة
تم تدشين مؤتمر تعريفى لنموذج محاكاة الامم المتحدة فى حضور عمداء الكليات و عميد كلية العلوم السياسية د. صفى الدين خربوش و الدكترة الافاضل.و على هامش المؤتمر تم شرح هدف نموذج المحاكاة و ما هى الامم المتحدة و دورها الاقليمى و الدولي و القضاية محل اهتمام و افرع المنظمة.. و تم الاشارة انه سيكون هنالك مجموعة من الطلبة الذين يمثلون دول مختلفة و يتشاورون فى قضاية عدة دولية و اقليمية. و سيتم تدريب الطلبة من قبل اعضاء هيئة تدريس الكلية ليتم اعدادهم للمحاكاة..و سيتم قبول طلبة من كافة الكليات. و جدير بالذكر انه تم تنظيم حملة لشرح للطلبة النموذج و تم تنظيم هذه الحملة من قبل طلبة الكلية و حظت الحملة على اهتمام شديد..
و من المفترض ان يتم استاناف عمل النموذج مع مطلع العام الدراسى الجارى.
زيارة ميدانية الهيئة العامة للاستعلامات:
قامت كلية العلوم السياسية و العلاقات الدولية بجامعة بدر بتنظيم زيارة الى الهيئة العامة للاستعلامات.
و بدءت الزيارة بندوة تعريفية عن دور الهيئة و طبيعة العمل فيها و جدير بالذكر انها انشائت بعد ثورة يوليو للتواصل مع العالم الخارجي. و ان هذه الزيارة كانت مثمرة جيدا للطلبة حيث انها تصب فى مجال دراستهم خاصتا فى مادة الراى العام,و استفادة الطلبة بشدة بالمعلومات التى تم عرضها عليهم
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