قطع المياه 6 ساعات ببعض قرى مركز الصف فى الجيزة مساء غدٍ

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن قرى (غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرق) بمركز ومدينة الصف، بدءًا من الساعة 12 مساء غد الجمعة الموافق 25/8/2023 وحتى الـ6 صباح السبت الموافق 26/8/2023.

وأوضحت المحافظة أن سبب قطع المياه يرجع إلى أعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى (عرب الترابين – أبو حمود – أبوعريضة) بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بخط مياه الشرب الرئيسى قطر 800 مم الموازى لمحطة الرفع بعزبة مفرح بالصف لربط الخط المغذى للمشروع.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة الصف بالمتابعة الدورية والتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والشركة القائمة بالأعمال للالتزام بالموعد المحدد للإنتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الإنتهاء.

وأكدت المحافظة أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).