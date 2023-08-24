اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 أغسطس 2023 11:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

قطع المياه 6 ساعات ببعض قرى مركز الصف فى الجيزة مساء غدٍ

الخميس، 24 أغسطس 2023 10:54 ص
قطع المياه 6 ساعات ببعض قرى مركز الصف فى الجيزة مساء غدٍ انقطاع المياه
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن قرى (غمازة الكبرى، نزلة عليان، الإخصاص، العطيات، طرخان، الشوبك الشرق) بمركز ومدينة الصف، بدءًا من الساعة 12 مساء غد الجمعة الموافق 25/8/2023 وحتى الـ6 صباح السبت الموافق 26/8/2023.

وأوضحت المحافظة أن سبب قطع المياه يرجع إلى أعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى (عرب الترابين – أبو حمود – أبوعريضة) بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بخط مياه الشرب الرئيسى قطر 800 مم الموازى لمحطة الرفع بعزبة مفرح بالصف لربط الخط المغذى للمشروع.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة الصف بالمتابعة الدورية والتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والشركة القائمة بالأعمال للالتزام بالموعد المحدد للإنتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الإنتهاء.

وأكدت المحافظة أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).


قطع المياه

مياه الشرب

محافظطة الجيزة

الجيزة

انقطاع المياه



الموضوعات المتعلقة

قطع المياه 4 ساعات عن بعض قرى الدقهلية لأعمال الإحلال والتجديد.. التفاصيل

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:01 ص

قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بإمبابة والمنيرة الغربية الأربعاء المقبل

الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:56 ص

قطع مياه الشرب عن مدينة فاقوس بالشرقية اليوم لمدة 4 ساعات

الأحد، 13 أغسطس 2023 06:00 ص

قطع مياه الشرب عن مركزى مغاغة والعدوة لإصلاح خط الطرد

السبت، 12 أغسطس 2023 08:34 م

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض شوارع حى العجوزة بداية من منتصف الليل

الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة