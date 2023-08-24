فصول للسكرتارية الطبية بمدرستى التجاربة بنات بأسيوط وأبنوب.. اعرف التفاصيل

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على البدء فى اتخاذ اجراءات فتح فصول تخصص سكرتارية طبية للتعليم والتدريب المزدوج بمدرستى التجارة بنات بأسيوط وأبنوب التجارية المشتركة التابعة لإدارة ابنوب، لصالح العملية التلعيمية ولخدمة سوق العمل مع عرض المقترح على المجلس التنفيذى للمحافظة لاخذ الموافقة ثم العرض على الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بوزارة التربية والتعليم لإنهاء إجراءات إصدار القرار الوزارى الخاص بفتح هذه الفصول.

وفى هذه النقاط نبين طبيعة دراسة واهميه هذه الفصول:

1- تم الموافقة على المقترح بناء على المذكرة المقدمة من عبد العزيز زتار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

2- وكيل الوزارة أكد فى مذكرته على توفر المساحات الكافية والمكاتب التدريبية والمعامل والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

3- تدخل هذه الفصول ضمن تطوير التعليم الفنى لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

4- تخصص سكرتارية طبية يدخل فى المنظومة الطبية وله دور فعال فى المجال الطبي.

5-يسهل التخصص عمل الكوادر الطبية، خاصة وأن مهنة السكرتارية الطبية تضم المهام الإدارية والطبية.

6- تساعد الفصول على النهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وخاصة التلعيم الفنى المزدوج والذى يؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال صقل خبراتهم ومهاراتهم .

7- تخصص السكرتارية الطبية هى وظيفة إدارية ومكتبية ووهى المسئولة عن استقبال المرضى وكتابة تذاكر الدخول ووالمساعدة فى حل المشاكل الإدارية والخاصة بالمؤسسات الطبية.

8-تساعد السكرتارية الطبية على تسجيل جميع الأدوية والمستهلكات الطبية والتحاليل والأشعة ومتابعة تقرير الخروج والإجازات الطبية.

9- تعتبر السكرتارية الطبية حلقة الوصل بين الطبيب والكادر الطبى من هيئة تمريض وفنى أشعة وفنى معامل.