طبيبة بيطرية تحذر من تناول لحوم وأسماك نيئة أو غير كاملة التسوية.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري بمركز الشهداء بالمنوفية، من تناول اللحوم والأسماك النيئة، أو دون التأكد من تسويتها تماما، وأرجعت ذلك لوجود أنواع متعددة من الديدان التى تصيب بمرض التينيا، خاصة أنه لا يمكن رؤيته أثناء تناول اللحوم، مؤكدة أهمية وصول الطعام إلى مرحلة النضح الكامل قبل تناوله.

وأوضحت سماح، أن من تلك الديدان، ما يسمى بـ" الديدان الشريطية"، وهى ديدان طويلة، بها مقاطع وتنتمي إلى طائفة الشريطيات، والتي تشمل 1–3 أنواع من الطفيليات، والتى تحتاج إلى عائل لتنضج داخله، مضيفه: أن هذه الديدان ليس لها قناة هضمية وهي لذلك تمتص الغذاء من خلال الجلد، ويتكون الطور البالغ من جزء يشبه الرأس والذي يحمل خطافات وممصات تلتصق من خلالها الديدان بالغشاء المخاطي المبطن لأمعاء العائل، وعنق وجسم به مقاطع تحتوي على الغدد التناسلية الذكرية والأنثوية.

وأضافت رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري بمركز الشهداء بالمنوفية،: تشمل طائفة الشريطيات،: التينيا سويلم والتي توجد في لحوم الخنزير النيئة، التينيا ساجيناتا التي توجد في اللحوم النيئة للأبقار، الشريطية الأسيوية، والشريطية المسطحة التي توجد في لحوم الأسماك النيئة، والديدان المحرشفة.