اليوم السابع
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الخميس، 24 أغسطس 2023 03:44 م
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ضبط 54 طن منتجات غذائية مغشوشة و63 ألف عبوة منتهية الصلاحية بالغربية

الخميس، 24 أغسطس 2023 02:21 م
ضبط 54 طن منتجات غذائية مغشوشة و63 ألف عبوة منتهية الصلاحية بالغربية منتجات غذائية مغشوشة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت حملة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية من ضبط 54 طنا و137 كيلوجراما منتجات غذائية مغشوشة، و63 ألفا و406 عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية، يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبى.
 
رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشديد الرقابة علي الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.
 
حيث تم ضبط 54 ألفا و137 كيلوجراما منتجات غذائية (لحوم_ زيت زيتون_ ملح_ جنزبيل _شطة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 60 ألف عبوة سناكس ومقرمشات وشيبسي للأطفال منتهية الصلاحية.
 
كما تم ضبط 3406 عبوات مشروبات غازية كانز وعصاير منتهية الصلاحية ومعروضة داخل ثلاجات البيع المباشر للجمهور.
 
تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اخبار المحافظات

محافظة الغربية

الهيئة القومية لسلامه الغذاء

مواد غذائية منتهية الصلاحية



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