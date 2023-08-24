ضبط 54 طن منتجات غذائية مغشوشة و63 ألف عبوة منتهية الصلاحية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية من ضبط 54 طنا و137 كيلوجراما منتجات غذائية مغشوشة، و63 ألفا و406 عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية، يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبى.

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشديد الرقابة علي الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.

حيث تم ضبط 54 ألفا و137 كيلوجراما منتجات غذائية (لحوم_ زيت زيتون_ ملح_ جنزبيل _شطة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 60 ألف عبوة سناكس ومقرمشات وشيبسي للأطفال منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 3406 عبوات مشروبات غازية كانز وعصاير منتهية الصلاحية ومعروضة داخل ثلاجات البيع المباشر للجمهور.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.