اليوم السابع
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ضبط سائق صدم طفلا فى بدر وتسبب فى إصابته بشرخ فى الجمجمة

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:30 ص
ضبط سائق صدم طفلا فى بدر وتسبب فى إصابته بشرخ فى الجمجمة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفل- مقيم بدائرة القسم) مصاب بشرخ بالجمجمة إثر إدعاء مصادمة.

 

وبالانتقال وبسؤال والدة المصاب قررت بأنه حال لهو نجلها المصاب أمام العقار سكنهما إصطدمت به سيارة "مينى باص" ولاذ قائدها بالفرار.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وضبط قائدها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته، اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بانصرافه من محل الواقعة خشية تعدى الأهالى عليه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

 


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