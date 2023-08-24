صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الموارد الأساسية" و"السيارات"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء بنسبة 2.3%، أعقبهم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.9%، يليه قطاعا البنوك والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والسياحة والترفيه، والخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.4%، على التوالي.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، أعقبه قطاعا العقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، يليهما قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، وانخفض قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.239 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.5 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.75%، والعرب على 6.14%، واستحوذت المؤسسات على 30.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.7 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 18207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 22090 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 7623 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5443 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 5479 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1370 نقطة.