صادرات السلع الزراعية ترتفع إلى 387 مليون دولار فى مايو الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفاعا كبيرا فى الفترة الأخيرة، حيث سجلت الصادرات الإجمالية منها نحو 387 مليون و325 ألف دولار في شهر مايو الماضى، مقابل 278 مليون و403 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 108 مليون و922 ألف دولار.

ورصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من السلع التى ارتفعت صادراتها خلال هذا الشهر، وعلى رأسها صادرات العنب وبلغت 104 مليون و820 ألف دولار، مقابل 48 مليون و453 ألف دولار في شهر مايو عام 2022، بزيادة بلغت 56 مليون و367 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية من البرتقال الطازج بأنواعه وبلغت قيمتها 82 مليون و720 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 55 مليون و851 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 26 مليون و869 ألف دولار.

وارتفعت صادرات البصل الطازج فى مايو الماضى لتسجل 24 مليون و756 ألف دولار، مقابل 18 مليون و11 ألف دولار في مايو 2022، بزيادة بلغت 6 ملايين و745 ألف دولار، ثم صادرات القطن وبلغت نحو 24 مليون و419 ألف دولار فى مايو الماضى، مقابل 17 مليون و674 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 6 ملايين و745 ألف دولار.