رفع 27 ألف طن مخلفات صلبة من الشوارع و114 طن مخلفات طبية خطرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على إدارة الرقابة والرصد البيئى وشركة نهضة مصر ، بالاهتمام برفع المخلفات أولا بأول من الشوارع وإظهار المدينة بالشكل الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها.

ووجه الشريف، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بالتنسيق بين رؤساء الأحياء وشركة النظافة للاستجابة لشكاوى المواطنين الخاصة برفع كفاءة النظافة فى الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.

وأضاف المحافظ؛ أن إجمالى أوزان المخلفات الصلبة التى تم جمعها من جميع الأحياء خلال شهر أغسطس الجارى، قد بلغت نحو 27 ألف طن من المخلفات الصلبة غير الخطرة بالإضافة إلى رفع 114 طن مخلفات طبية خطرة من المنشآت الطبية المختلفة وزيادة عدد مرات الغسيل والكنس الآلى فى الشوارع.