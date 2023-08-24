رئيس الوزراء: من الضرورى تدشين صندوق لدعم الدول النامية فى مواجهة المخاطر

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أهمية تكثيف الجهود للتعامل مع أهم المخاطر التي تواجها الدول النامية وهي أزمة الغذاء.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بقمة تحالف بريكس بجنوب أفريقيا أن التعامل مع أزمة الغذاء يكون من خلال تكثيف الجهود في إطار العمل متعدد الأطراف بما يلبي احتياجات الدول النامية.

وأوضح مصطفى مدبولى أنه من الضروري البناء على نتائج مؤتمر قمة المناخ 27 وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي لتنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة المخاطر.