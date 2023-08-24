حملات إزالة تعديات وإشغالات وتبطين الترع ورفع كفاءة الإنارة ببعض مراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم عدد من مجالس مدن ومراكز مدن محافظة كفر الشيخ،" دسوق، الرياض، مسير" حملات متعددة منها حملات إزالة اشغالات، وحملات إزالة تعديات على أراضي زراعية، ومتابعة أعمال تبطين الترع، إضافة لإصلاح كسر بخط مياه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال تأهيل وتكاسي ترعة أم بركة بقرية البياض، بداية من عزبة زقزوق حتى قرية البياض، مارا بقرية أبو مندور بطول 6.5 كيلو تقريبا ، واستكمال الأعمال بترعة بحر كشك، واستكمال أعمال النيوجرسي بقرية البياض بطول 2 كيلو التابعة لقرية أبومندور المندور، بداية من فم الصعيد مارا بقرية البياض.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إصلاح خط مياه 6 بوصة على الطريق الرئيسي بعزبة بقلوله بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالرياض، كما تابع إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية على مساحة 412 متر، بناحية عزبة السقا، التابعة للوحدة المحلية لقرية البرية، وعزبة الشبعان، التابعة للوحدة المحلية لقرية الرغامة، وعزبة الثابت، التابعة للوحدة المحلية لقرية الوزارية، مؤكداً على استمرار حملات ازالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الاراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بالمركز والمدينة،بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحالات المذكورة وتسليمها لمدير الجمعية الزراعية لمباشرة زراعتها.

كما تابع علي سلامه، رئيس مدينة مسير، تركيب كشافات إنارة جديدة، لرفع مستوى الإنارة العامة بالمدينة والشوارع الرئيسية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية، واستمرار صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة، وشد سلك الفرد الخامس على الأعمدة وتغير الأسلاك المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة ،والعمل على تطوير ورفع كفاءة الانارة العامة بالمدينة والتوابع.



إزالة تعديات على أراضي زراعية



اصلاح خط مياه



تبطين الترع بقرى دسوق



تبطين الترع بمركز دسوق



جانب من اعمال تبطين الترع



جانب من التعدي على الأراضي الزراعية



رفع كفاءة الإنارة بمسير