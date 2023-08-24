اليوم السابع
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حسن مزاجك.. استشارى يوضح 5 خطوات للتخلص من الاكتئاب

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:16 م
حسن مزاجك.. استشارى يوضح 5 خطوات للتخلص من الاكتئاب الاكتئاب
كتبت فاطمة ياسر

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 هناك العديد من الطرق التى تساعد فى التخلص من المزاج السيئ والاكتئاب، ووفقا لحديث الدكتور محمد علي استشاري الطب النفسي في قصر العيني، سنتعرف على أبرز الطرق التي تساعد في التخلص من الاكتئاب، حيث أشار إلى أن الاكتئاب يعني شعور الشخص بالكره للحياة وطيلة الوقت يشعر بالإرهاق وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولا تشعر بوجود أي جديد في حياته . 
 
و يقدم استشاري الطب النفسي،  بعض النصائح التي تساعد نفسك في الوقاية من الإصابة بالاكتئاب : 

- جدد حياتك: 

عليك القيام بممارسة أي أنشطة جديدة ومختلفة، ومثيرة ومميزة، فعليك فعل كل شيء جديد في حياتك ، أي عليك  ممارسة الرياضة  و التنزه  من فترة إلى أخري . 

- زود معارفك: 

معرفة أشخاص جدد في حياتك، ويفضل أن يكونوا  أشخاص  إيجابيين . 

-حدد هدفك: 

 عليك القيام بتحديد أهدافك في الحياة ، و ترتيبها  لأن هذا الأمر يساهم بشكل كبير في القيام بترجمة المخ على التجديد في الحياة وبالتالي يشعر بالسعادة. 

-تجنب أخذ القرارات: 

 لا تقوم بفعل بعض الأشياء الضرورية في حياتك مثل اتخاذ قرارات مصيرية إثناء مرورك  بهذا الشعور . 

-القراءة: 

 عليك بممارسة القراءة لأنها هي الحل الأمثل في تثقيفك و أيضا تساعدك في التخلص من هذا الشعور .  
 

القراءة

الاكتئاب

التخلص منه

التثقيف

الرياضة



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