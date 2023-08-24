حسن مزاجك.. استشارى يوضح 5 خطوات للتخلص من الاكتئاب

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من الطرق التى تساعد فى التخلص من المزاج السيئ و الاكتئاب ، ووفقا لحديث الدكتور محمد علي استشاري الطب النفسي في قصر العيني، سنتعرف على أبرز الطرق التي تساعد في التخلص من الاكتئاب، حيث أشار إلى أن الاكتئاب يعني شعور الشخص بالكره للحياة وطيلة الوقت يشعر بالإرهاق وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، ولا تشعر بوجود أي جديد في حياته .

و يقدم استشاري الطب النفسي، بعض النصائح التي تساعد نفسك في الوقاية من الإصابة بالاكتئاب :



- جدد حياتك:

عليك القيام بممارسة أي أنشطة جديدة ومختلفة، ومثيرة ومميزة، فعليك فعل كل شيء جديد في حياتك ، أي عليك ممارسة الرياضة و التنزه من فترة إلى أخري .



- زود معارفك: