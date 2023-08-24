حبس لص مواتير المياه بالخليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مواتير المياه من داخل العقارات بمنطقة الخليفة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

واسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) ،لإرتكابه عدد (4) حوادث سرقة "مواتير مياه" من داخل العقارات، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.