اليوم السابع
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حبس لص مواتير المياه بالخليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الخميس، 24 أغسطس 2023 12:21 م
حبس لص مواتير المياه بالخليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مواتير المياه من داخل العقارات بمنطقة الخليفة.
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.
 
واسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) ،لإرتكابه عدد (4) حوادث سرقة "مواتير مياه" من داخل العقارات، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

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