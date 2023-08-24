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ترامب: بايدن لن يكون قادرا على إنهاء النزاع فى أوكرانيا

الخميس، 24 أغسطس 2023 06:14 ص
ترامب: بايدن لن يكون قادرا على إنهاء النزاع فى أوكرانيا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
وكالات

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن لن يكون قادرًا على المساهمة في إنهاء النزاع حول أوكرانيا.
 
وقال ترامب في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون، التي نشرها الأخير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لا أعتقد أنه سيكون قادرًا على القيام بذلك لأنه غير كفؤ".
 
وأضاف ترامب في المقابلة التي نُشرت قبل بدء أول مناظرات لمرشحي الحزب الجمهوري التي قرر ترامب عدم المشاركة فيها: "تشارك الولايات المتحدة "بشكل كبير" في النزاع حول أوكرانيا، وعلى الرئيس أن يعمل على سحب البلاد من هذا الصراع، لكن بايدن يفضل أخذ صور له على الشاطئ.
 
وفى سياق آخر، انطلقت المناظرة الجمهورية الأولى بين مرشحي الرئاسة الجمهوريين المحتملين الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، في مدينة ميلواكي بولاية ويسكونسن.


ويشارك في المناظرة التي يتغيب عنها الرئيس السابق دونالد ترمب، كلاً من رون ديسانتيس (44 عاماً)، وفيفيك راماسوامي (38 عاماً)، وتيم سكوت (57 عاماً)، ومايك بنس (64 عاماً)، ونيكي هايلي (51 عاماً)، وكريس كريستي (60 عاماً)، وأسا هاتشينسون (72 عاماً)، ودوج بورجوم (67 عاماً).

 
 

دونالد ترامب

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