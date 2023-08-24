اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تراجع عاصفة مكة المكرمة .. واستمرار هطول الامطار الرعدية .. فيديو

الخميس، 24 أغسطس 2023 11:21 ص
تراجع عاصفة مكة المكرمة .. واستمرار هطول الامطار الرعدية .. فيديو عاصفة مكة المكرمة
وكالات

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
 
وبحسب بيان للمركز ، لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.
 

وتعرضت منطقة مكة المكرمة لعاصفة شديدة علي مدار اليومين الماضيين مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، أثرت على سكان المنطقة وألحقت أضرارا بالممتلكات والمباني.

وأظهرت مشاهد انتشرت على وسائل التواصل هبوب رياح ممطرة، وعاصفة شديدة، فاجأت المعتمرين في الحرم المكي، وتسببت في حالة من الهلع.

 

وقد رفع جهاز الدفاع المدني السعودي درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، ودعا المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه والأودية والسدود، حفاظا على سلامتهم.

وأغلقت مدارس بسبب عاصفة مكة المكرمة أبوابها اليوم الأربعاء، بعد أن ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة المدينة الواقعة غرب المملكة لساعات عدة.

 

وأفاد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد في السعودية حسين القحطاني بأنّ سرعة الرياح تجاوزت 80 كيلومترا في الساعة.

 

 

وأشار إلى أن هذه القوة مشابهة للعاصفة التي تسببت في سقوط رافعة في الحرم عام 2015، في حادث أودى بحياة أكثر من 100 شخص وأصاب العشرات بجروح.

 

وذكر المركز الوطني للأرصاد في السعودية -عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- أنّ حي الكعكية السكني جنوبي مكة سجّل هطول 45 ملم من الأمطار في الساعة.

 

وأظهرت مقاطع فيديو -التقطها عدد من السكان- معتمرين خارج المسجد الحرام يحاولون التماسك، وسط الرياح العاتية التي أطاحت بالحواجز البلاستيكية الملونة التي تطايرت فوق الأرضية الرخامية الممتلئة بمياه الأمطار.

 

كما وثقت مقاطع فيديو جانبا من الأضرار التي سببتها العاصفة والرياح الشديدة، والتي أدت إلى سقوط لوحات وتضرر سيارات وممتلكات عامة جراء السيول.

 


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