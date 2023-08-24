تراجع عاصفة مكة المكرمة .. واستمرار هطول الامطار الرعدية .. فيديو

وتعرضت منطقة مكة المكرمة لعاصفة شديدة علي مدار اليومين الماضيين مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، أثرت على سكان المنطقة وألحقت أضرارا بالممتلكات والمباني.
وأظهرت مشاهد انتشرت على وسائل التواصل هبوب رياح ممطرة، وعاصفة شديدة، فاجأت المعتمرين في الحرم المكي، وتسببت في حالة من الهلع.
يالها من عاصفة في مكه pic.twitter.com/R2Xke4OghK— محى (@nt_mhy) August 23, 2023
وقد رفع جهاز الدفاع المدني السعودي درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، ودعا المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه والأودية والسدود، حفاظا على سلامتهم.
وأغلقت مدارس بسبب عاصفة مكة المكرمة أبوابها اليوم الأربعاء، بعد أن ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة المدينة الواقعة غرب المملكة لساعات عدة.
وأفاد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد في السعودية حسين القحطاني بأنّ سرعة الرياح تجاوزت 80 كيلومترا في الساعة.
هكذا كانت الاجواء في #الحرم_المكي— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) August 22, 2023
سبحان الله العظيم العمال في مهب الريح
🕋🚨🚨#مكه_المكرمة #مكة_الان#طقس_العالم#Makkah pic.twitter.com/Ft1e7y3rhb
وأشار إلى أن هذه القوة مشابهة للعاصفة التي تسببت في سقوط رافعة في الحرم عام 2015، في حادث أودى بحياة أكثر من 100 شخص وأصاب العشرات بجروح.
وذكر المركز الوطني للأرصاد في السعودية -عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)- أنّ حي الكعكية السكني جنوبي مكة سجّل هطول 45 ملم من الأمطار في الساعة.
وأظهرت مقاطع فيديو -التقطها عدد من السكان- معتمرين خارج المسجد الحرام يحاولون التماسك، وسط الرياح العاتية التي أطاحت بالحواجز البلاستيكية الملونة التي تطايرت فوق الأرضية الرخامية الممتلئة بمياه الأمطار.
📍 شاهد— طقس (@tqqs) August 22, 2023
شدة عصف الرياح في سحابة #مكة_المكرمة القوية
الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ
22 أغسطس 2023 م
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كما وثقت مقاطع فيديو جانبا من الأضرار التي سببتها العاصفة والرياح الشديدة، والتي أدت إلى سقوط لوحات وتضرر سيارات وممتلكات عامة جراء السيول.
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