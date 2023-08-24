انقطاع المياه عن منطقة منيل شيحة بأبو النمرس بسبب كسر بخط قطر 800 مم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800مم بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس.
وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وشفاطات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.
وأشار بدوي، أنه جارٍ حالياً الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، موضحاً أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي" منيل شيحة، أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، بني يوسف، زاوية أبو مسلم".
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
انقطاع المياه عن منطقة منيل شيحة بأبو النمرس بسبب كسر بخط قطر 800 ممالخميس، 24 أغسطس 2023 08:50 ص
كسر ماسورة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800مم بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس.
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800مم بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس.
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