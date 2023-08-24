انطلاق "دورى الشوارع والأحياء الشعبية" تحت شعار "صيف شبابنا" ببنى سويف

أقيمت تصفيات دورى الشوارع والأحياء والساحات الشعبية لإدارة شباب سمسطا جنوب بنى سويف والتى تأتى اهتمامات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالرياضة وممارستها لكل أفراد المجتمع، والتى تنظمها الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ضمن مبادرة صيف شبابنا، برعاية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

وقال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف إن تصفيات المجموعة الثانية لإدارة شباب سمسطا شملت مراكز شباب (الشنطور، نصر جمعة، قفطان الغربية، بنى حلة) وكانت نتائج المباريات تصفيات المجموعة الثانية فوز مركز شباب الشنطور بأول المجموعة الثانية.

وأضاف هشام الجبالى، أن خطة النشاط الرياضى لمديرية الشباب والرياضة تنوعت بالبرامج والفعاليات الرياضية لتلبية متطلبات الشباب والرواد للاستفادة منها وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمختلف الألعاب بجميع الإدارات الفرعية وهيئاتها الشبابية والرياضية.