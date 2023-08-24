المشدد 3 سنوات لحداد لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حداد بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الوراق.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3127 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الوراق، أن المتهم "ك . ا"، 23 سنة، حداد، أنه في 13مارس الماضي، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة الوراق أنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم يستقل دراجة بخارية عكس اتجاه الطريق العام فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وسلاح أبيض "كتر".

وأضاف معاون المباحث أنه بمواجهة المتهم اقر له بالاتجار في المواد المخدرة واستخدام الدراجة في تجارته، المبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتفين المحمول وسيلة التواصل مع عملائه والسلاح الأبيض لتجزئة المخدرات.