السيطرة على حريق بشقه دون حدوث إصابات باخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بشقة بناحية قرية جزيرة محروس دائرة مركز شرطة أخميم دون حدوث إصابات بشرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج يفيد بنشوب حريق بشقه بدائرة مركز شرطة أخميم وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية بسوهاج.وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم نشوب حريق بشقة بناحية جزيرة محروس دائرة المركز، حيث تبين نشوب حريق بشقة بعقار بالطابق الأول علوي ملك المدعو ضياء م م ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وبسؤال نجل مالك الشقه المدعو عبد الموجود ض م م 25 سنة حاصل علي دبلوم صناعي ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزليةونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.