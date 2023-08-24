السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية دون إصابات فى بولاق الدكرور

اندلع حريق بشقة سكنية بمنطقة فيصل فى بولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا باشتعال حريق بشقة، بمنطقة فيصل فى بولاق الدكرور.

توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بشقة سكنية فى عقار، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.