وأضاف العرابي - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن ترحيب قادة "بريكس" بانضمام مصر للمجموعة جاء في ضوء الاستقرار الداخلي التى تنعم به البلاد، وسعي مصر الدائم للعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم، وحرصها على حل المشاكل بالطرق السلمية.

ووصف وزير الخارجية الأسبق انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" بـ "القرار التاريخى"، الذى يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية بفضل سياستها وعلاقتها المتميزة مع مختلف دول العالم.

وكانت توصيات عدة، وقرارات مهمة اتخذتها قمة زعماء دول مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وذلك قبل ختام أعمالها اليوم، حيث أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دعوة مصر لعضوية دائمة في "بريكس" اعتبارا من يناير 2024، بجانب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين.