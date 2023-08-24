السفيرة الأمريكية تنفي علاقة التحركات العسكرية لقوات بلادها بالداخل العراقي

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نفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، علاقة التحركات العسكرية للقوات الأمريكية بالداخل العراقي، مؤكدة أن هذه التحركات كانت ضمن تبادل القوات المتواجدة، مشددة على حرص حكومة الولايات المتحدة على استمرار التعاون وتنمية المصالح المُشترَكة مع العراق.



جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، والسفيرة آلينا رومانوسكي، حيث جرى البحث في مجمل العلاقات العراقية-الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وبما يعود بالنفع على مصالح البلدين.



وأفادت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أذاعته وكالة الانباء العراقية (واع) - بأن اللقاء تناول مناقشة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستنعقد في النصف الثاني من الشهر القادم.



وتطرق الوزير العراقي إلى أن العراق سيشارك في الفعاليات السياسية وفي إطار "متعددة الأطراف "، بالإضافة إلى إجراء العديد من اللقاءات على المستوى الثنائي".



وأوضح البيان أن "الجانبين تطرقا إلى اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في 15 أغسطس الجاري، وناقشا مخرجاته المتعلقة بسوريا والتغيرات في هذا الإطار.



وفي جانب آخر من اللقاء، جرت مناقشة المستجدات المتعلقة "بمخيم الهول" في سوريا، والمشاكل التي تواجه نقل بعض العوائل من المخيم إلى الداخل العراقي".