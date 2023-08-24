الرئيس العراقى يبحث مع السودانى الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية

كتب: أحمد جمعة

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، رئيس الجمهورية العراقى عبد اللطيف جمال رشيد.

وأكد المكتب الإعلامي للحكومة العراقية أن اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد، والتأكيد على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها، وفقاً للأولويات الخاصة بترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة.

كما جرت مناقشة الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية نهاية العام الحالي، وأهمية مشاركة العراقيين في هذه الممارسة الديمقراطية، والعمل على ضمان شفافيتها ونزاهتها.

وبحث رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء العراقيين أمن الحدود، حيث تم تأكيد منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية، فضلاً عن مناقشة أزمة المياه في البلاد وتداعياتها على حياة المواطنين.

كما استعرض اللقاء آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودور العراق في تقريب وجهات النظر وتعزيز الأمن والسلام بين دول المنطقة.