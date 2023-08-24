"الاتصالات": عقد ورشتى عمل فى مجال التكنولوجيا المساعدة بمدينة المعرفة

كتبت هبة السيد

تُعلن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة عن تنظيم ورشتي عمل في مجال التكنولوجيا المساعدة، تنعقد الأولى يومي 12و13 سبتمبر والثانية يومي 19 و20 سبتمبر بمقر الأكاديمية بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتتضمن ورشتي العمل ثلاث مسارات: الهندسة الحيوية الطبية، والتصميم والتصنيع الميكانيكي، والأنظمة المدمجة والإلكترونيات، وتستهدف طلاب كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

يحصل المشاركون في ورشة العمل على شهادة حضور.

تعد التكنولوجيا المساعدة هي أى تقنية تساعد، الأفراد ذوي الإعاقة على أداء المهام التي قد تكون صعبة، والتي تمثل جانب مهم لأي جهاز جديد، وتنطبق التكنولوجيا المساعدة على الكثير من الأشياء التي نستخدمها يوميًا، على سبيل المثال، تعد ميزة تحويل الكلام لنص مكتوب على هاتفك شكلاً من أشكال التكنولوجيا المساعدة التي تساعد المستخدمين الذين لا يستطيعون الكتابة بأيديهم بسهولة.