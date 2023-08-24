"إندبندنت": سوناك ينتهك قواعد مجلس العموم والسبب زوجته

كتبت: نهال أبو السعود

قال دانييل جرينبرج مفوض المعايير بمجلس العموم البريطاني، إن رئيس الوزراء ريشى سوناك انتهك قواعد سلوك النواب من خلال عدم الإعلان بشكل صحيح عن المصالح المالية لزوجته فى شركة رعاية الأطفال التى من المقرر أن تستفيد من سياسات الحكومة الجديدة.

وخلص جرينبرج إلى أن الانتهاك نشأ عن ارتباك سوناك حول قواعد الإعلان، وقرر إغلاق التحقيق دون الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بعد أن وجد أن الخطأ قد حدث عن غير قصد.

وفقا لصحيفة الاتدبندنت، افتتح مفوض المعايير التحقيق فى أبريل بعد مخاوف من أن سوناك لم يقدم تفاصيل عن أسهم زوجته فى وكالة رعاية الأطفال التى استفادت من الميزانية.

أعلن سوناك عن حصة زوجته أكشاتا مورتى فى Koru Kids فى سجل المصالح الوزارى بعد أن نسى ذكرها عند استجوابه من قبل أحد أعضاء البرلمان فى لجنة الاتصال.

قال جرينبيرج: "بموجب القانون، كانت مساهمة السيدة مورتى بمثابة مصلحة ذات صلة كان ينبغى الإعلان عنها خلال اجتماع لجنة الاتصال فى 28 مارس 2023"، واوضح أنه مقتنع بأن سوناك خلط بين مفهوم التسجيل المتعلق بترتيبات الوزراء ومفهوم إعلان المصالح بموجب مدونة قواعد سلوك النواب.

وخلص مفوض المعايير إلى القول: "لقد شكلت وجهة نظر مفادها أن عدم الإعلان نشأ عن هذا الارتباك، وبالتالى كان غير مقصود من جانب السيد سوناك".

وتابع جرينبرج: "خلال اجتماع مع السيد سوناك فى 30 يونيو 2023، أقرت بأنه ربما لم يكن على علم بمساهمة السيدة مورتى فى وقت اجتماع لجنة الاتصال، ولكن كان عليه واجب تصحيح السجل، ومع ذلك، كان على علم بالاهتمام عندما كتب لاحقًا إلى رئيس لجنة الاتصال، السير برنارد جينكين، عضو البرلمان، فى 4 أبريل 2023"

وفى رسالة إلى المفوض، قال سوناك: “فى حالة ظهور هذا السيناريو مرة أخرى، أقرت بأن من واجبى الكتابة إلى اللجنة بعد مثولى لتصحيح السجل أقبل وأعتذر مرة أخرى أن رسالتى إلى لجنة الارتباط بتاريخ 4 أبريل 2023 لم تكن واضحة بما فيه الكفاية بسبب ارتباك حدث فى لغة التسجيل والإعلان".