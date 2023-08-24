إزالة ألعاب يتم تأجيرها بمقابل مادى بشاطئ ذوى الهمم المجانى بالإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملات مكبرة بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار المتابعة وتكثيف المرور والحملات لتحقيق أقصى درجات الانضباط.

وشنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بقيادة دكتور محمد عبد الرازق وبالتعاون مع حى منتزه ثان بقيادة الدكتورة رباب مدنى، حملة مكبرة لإزالة المخالفات المضبوطة داخل شواطئ حى منتزه ثان وعلي الكورنيش، وأسفرت الحملة عن إزالة بدال بشاطئ المندرة المجانى (ذوي الهمم ) وذلك بناء علي تعليمات المحافظ بمنع تواجد البدالات أو أى ألعاب مائية مؤجرة، حيث إن الشاطئ يقدم خدمة مجانية بالكامل.

كما تم إزالة الإشغالات المتواجدة علي سور الكورنيش أمام شاطئ ذوي الهمم، وإزالة الفروشات والكراسي المتواجدة بمحل كافتيريا بالعصافرة، التى تم إزالتها فيما سبق وتم استغلال مكانها وتأجير الكراسي والمشروبات للرواد، كما تم ضبط سرقة تيار كهربائي من المصدر العمومي وتم مصادرة الكراسى والفروشات ومعدات التحضير.