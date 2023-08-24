إحلال وتجديد محطة مياه طهطا السطحية ومحطة السكساكا بسوهاج بـ100 مليون جنيه

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا السطحية بمركز طهطا ومحطة مياه السكساكا بمركز طما بقيمة 100 مليون جنيه.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا تبلغ تكلفتها 85 مليون جنيه والتى تغذى مدينة طهطا لرفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتصل طاقتها التصميمية 34 ألف متر مكعب لكل يوم وإحلال وتجديد محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه والتى تغذى مدينة طما وقراها بطاقة تصميمية 85 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 350 ألف نسمة وان تلك الأعمال تستهدف الارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطات تتمثل فى ترميم المروقات وآبار التوزيع من الداخل وإحلال وتجديد المرشحات الرملية وأحواض الشبه ومنظومة حقن الشبه وكذلك خط حقن الكلور الابتدائى والنهائى وإحلال وتجديد عنبر مهمات الكلور وإحلال وتجديد الخزانات الارضية هذا بالاضافة إلى إحلال وتجديد المعامل ومبنى الكيماويات وتوفير أحدث الاجهزة المعملية وتوريد وتركيب محركات كهربائية قدره 180 حصان وكذلك إحلال وتجديد الطلمبات المرشحة.