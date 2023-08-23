47 مليونا و153 ألف جنيه.. كيف دعمت وزارة العمل المنشآت المتعثرة خلال عام؟

كتبت آية دعبس

قدمت وزارة العمل، خلال عام منذ أغسطس 2022 وحتى 2023، إعانات للعمال وقت الأزمات، وتمويل خطط التدريب، على النحو التالى:

1- 47 مليونا و153 ألف جنيه من صندوق إعانات الطوارئ، استفاد منها 10 آلاف و897 عاملا، يعملون فى 231 منشأة .

2- 41 مليونا و390 ألف جنيه، من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، مساهمات فى دعم أنشطة التدريب بالمنشآت وبروتوكولات تعاون مع شركاء التنمية.

وقد أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، عن أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يونيو 2023، مليارين و191 مليون جنيه، استفاد منها 423 ألفاً و523 عاملاً يعملون في 3970 منشأة، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع أجور العمال الذين تتعثر شركاتهم.

ويُشار هنا إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام و الخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى "الصندوق".