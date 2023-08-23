وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادات القراءات بنسبة 77.09%

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثانى لشهادات القراءات (التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسى 2022/2023م.
وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد للدور الثانى 85.73%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1205 طلاب وطالبات، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات الدور الثانى 70.47%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 894 طالبًا وطالبة.
وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات الدور الثانى 70.49%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 711 طالبًا وطالبة، بإجمالى العام لشهادات القراءات 77.09%.
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