وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادات القراءات بنسبة 77.09%

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثانى لشهادات القراءات ‏‏(التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسى 2022/2023م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد للدور الثانى 85.73%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1205 طلاب ‏وطالبات، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات الدور الثانى 70.47%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان ‏وعددهم 894 طالبًا وطالبة‎.‎

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات الدور الثانى 70.49%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏711 طالبًا وطالبة، بإجمالى العام لشهادات القراءات 77.09%.‏