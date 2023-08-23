اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 03:09 م
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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادات القراءات بنسبة 77.09%

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 01:58 م
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادات القراءات بنسبة 77.09% الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثانى لشهادات القراءات ‏‏(التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسى 2022/2023م‎.‎

 

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد للدور الثانى 85.73%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1205 طلاب ‏وطالبات، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات الدور الثانى 70.47%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان ‏وعددهم 894 طالبًا وطالبة‎.‎

 

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات الدور الثانى 70.49%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏711 طالبًا وطالبة، بإجمالى العام لشهادات القراءات 77.09%.‏


وكيل الازهر

الازهر الشريف

تخصص القراءات

التجويد



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