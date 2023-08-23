نبتون انرجى تبدأ عمليات التنقيب عن البترول بامتياز شمال غرب الأمل بخليج السويس

كتبت -مروة الغول

أعلنت شركة نبتون إنرجى إيجيبت عن بدء عمليات حفر البئر الاستكشافى ياقوت فى منطقة امتيازها شمال غرب الأمل فى جنوب خليج السويس، ويعد هذا البئر أول بئر استكشافى تقوم الشركة بحفره فى مصر.

وحصلت نبتون إنرجى إيجيبت على امتياز التنقيب فى منطقة شمال غرب الأمل فى فبراير 2019 وفق اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وحصلت على بيانات مسح سيزمى ثلاثية الأبعاد متقدمة فى عام 2020.

وقالت ألكسندرا توماس المدير العام لـ نبتون إنرجى مصر: "يعد حفر البئر الاستكشافى ياقوت مرحلة هامة، وعلامة فارقة بالنسبة لشركة نبتون إنرجى إيجيبت، ونحن ممتنون لدعم وزارة البترول المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وأضافت قائلة "لقد أمضينا عدة أشهر فى اتخاذ كافة الإجراءات والتحضيرات الدقيقة، والعمل عن كثب مع كافة شركائنا، ولقد انصب تركيزنا واهتمامانا على تبنى تقنيات الأمان عند البدء فى عمليات حفر هذا البئر الاستكشافى ذات الأهمية الاستراتيجية".

وأضافت أن شركة نيبتون إنرجى كشركة عالمية مستقلة للاستكشاف والإنتاج تعمل فى أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، بانطلاق عملياتها فى مصر بالتنسيق مع شركة أديس وباستخدام جهاز الحفر ADM-8، وعلى عمق يصل إلى حوالى 3600 متر، تفتح العمل فى سوق واعدة الاحتمالات البترولية وتعمل على تنمية أعمالها واستثماراتها وتوظيف خبراتها فيه وأن تكون شريكاً فيما تحققه من نجاحات فى مجال البترول .

وتغطي منطقة الامتياز في شمال غرب الأمل البحري 365 كيلومتراً مربعاً ويقع على بعد حوالي 42 كيلومترًا جنوب شرق رأس غارب و105 كيلومتراً شمال غرب الغردقة.