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نائب محافظ الأقصر يشهد توزيع كراسى متحركة من حياة كريمة على الحالات المستحقة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:21 ص
نائب محافظ الأقصر يشهد توزيع كراسى متحركة من حياة كريمة على الحالات المستحقة جانب من الحفل
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، حضور فعاليات حفل مبادرة "خُطي" لتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم التي نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، لدعم أهالينا من فئة ذوي الهمم، وذلك بحضور الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، وعدد من قيادات المؤسسة ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشملت فعاليات الحفل تقديم عدد من الفقرات الفنية المختلفة، كما تم تسليم 45 كرسيا متحركا عاديا وكهربائيا للحالات المستحقة الواردة من المؤسسة، حيث تعد الأقصر ضمن المرحلة الأولى من فعاليات المبادرة مع محافظتي (المنوفية- سوهاج) على أن يأتي تباعا باقي المحافظات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير عدد 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية على مدار 4 شهور، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على ذوي الهمم وذلك إسهاما من المؤسسة ليتمكن ذوو الهمم من سهولة الحركة ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي وأسهل.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر، أن الدولة حريصة على توفير الدعم والاهتمام بكافة فئات المجتمع ومن بينهم فئة ذوي الهمم بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، مشيدا بجهود مؤسسة «حياة كريمة» لإطلاق العديد من المبادرات، التي تهدف من خلالها إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر والفئات الأولى بالرعاية وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

 

توزيع كراسي متحركة للحالات المستحقة من مؤسسة حياة كريمة
توزيع كراسي متحركة للحالات المستحقة من مؤسسة حياة كريمة

 

حفل لتوزيع كراسي متحركة للحالات المستحقة من مؤسسة حياة كريمة
حفل لتوزيع كراسي متحركة للحالات المستحقة من مؤسسة حياة كريمة

 

 

نائب محافظ الأقصر يشهد توزيع كراسي متحركة للحالات المستحقة
نائب محافظ الأقصر يشهد توزيع كراسي متحركة للحالات المستحقة

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