وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "وحدة مراقبة الأجواء التابعة لقوات الفضاء الروسية رصدت طائرتين مسيرتين من طراز MQ-9 Reaper وTB2 بيرقدار فوق البحر الأسود، حاولتا تنفيذ عمليات استطلاع جوي في منطقة شبه جزيرة القرم".

وأضافت "أقلعت مقاتلتان روسيتان تابعتان لقوات الدفاع الجوي، من أجل منع أي انتهاك محتمل لحدود روسية الاتحادية ومنع المركبتين الجويتين غير المأهولتين من إجراء استطلاع لاسلكي فني".

وتابعت وزارة الدفاع الروسية أنه "نتيجة التحرك، غيرت المركبتان الجويتان غير المأهولتين اتجاه تحليقهما وغادرتا المنطقة التي كانتا تجريان الاستطلاع الجوي فيها".