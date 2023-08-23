معارض وورش خزف وإعادة تدوير ضمن مبادرة" ثقافتنا فى إجازتنا" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظم قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية معرضا فنيا بعنوان "إسكندرية فى عيون أولادها"، وتضمن عرض نتاج الورش الفنية الخاصة بالطفل والمواهب وذوى الاحتياجات الخاصة التى أقيمت خلال فترة الإجازة الصيفية.

وذلك ضمن فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا" التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني

وافتتح المعرض حسن وصفى نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين، واشتمل على 209 أعمال فنية بمشاركة 200 طفل وطفلة تترواح أعمارهم ما بين 5 سنوات وحتى 15 سنة، وتنوعت الأعمال ما بين اللوحات الفنية والمجسمات بالخامات والألوان المختلفة هذا إلى جانب الأعمال نتاج ورشة الطين الأسوانى للفنانة نورهان أحمد. واختتم اليوم بتكريم أصحاب الأعمال المتميزة بمنحهم شهادة تقدير.

وضمن برنامج فعاليات فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان وبالتعاون مع مكتبة النزهة، نفذت ثقافة الطفل ورشة تصميم لوحات فنية بالصدف وخامات معاد تدويرها، قامت خلالها الفنانات التشكيليات سلمى الوقدى وشيرين غنيم، ورانيا محمد بتدريب الأطفال على تصميم 3 لوحات مستوحاة من الطبيعة، من خلال الاستعانة بقشور المحار والكريستال واللؤلؤ الصناعى، وتلوينهم بألوان مختلفة.

كما أقيمت ورشة عمل تصميم ديكورى وآخر على شكل طاووس بألوان زاهية باستخدام الملاعق البلاستيكية، قشر الفستق، الفوم جليتر، البورو، الكارتون والدهانات البلاستيك وغيرها، إشراف مروة الحمامصى مسئول ثقافة الطفل بالفرع.

كما شهدت الفعاليات التى تأتى ضمن برامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، عددا من الفعاليات الأخرى بمواقع الإسكندرية، ففى بيت ثقافة 26 يوليو، أقام مرسم الطفل ورشة تشكيل خزفى باستخدام عجلة الفخار، قامت خلالها الفنانة سهى أمين بتعريف الرواد على طرق جديدة لتشكيل الخزف مع إمكانية الرسم والحفر وتلوين الأشكال بعد أن تجف.

وفى اللقاء الأسبوعى لورشة الكتابة الإبداعية للطفل بقصر قصر الشاطبى، ناقش الأديب علاء أحمد، مفهوم الحوار، أنواعه وأهميته، هذا إلى جانب مناقشة قصص الأطفال كتدريب على الحوار وتوظيفه فى العمل الأدبى وفقا لما تم دراسته.