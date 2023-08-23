وأشارت المصادر، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى أنه تم إعفاء سوروفيكين بعد تكليفه بشغل منصب نائب لقائد القوات المشاركة فى العملية العسكرية بأوكرانيا.

وكان أفزالوف، يشغل منصب رئيس الأركان العامة للقوات الجوية الفضائية.. وقاد القوات الجوية عندما كان سوروفيكين قائدا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

جدير بالذكر أنه تم تعيين "سوروفيكين" قائدا عاما للقوات الجوية الفضائية في أكتوبر 2017، وقبل ذلك، كان يقود المجموعة الروسية في سوريا، والمنطقة العسكرية الشرقية في روسيا.. وفي أكتوبر 2022، تم تعيينه قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا، وفي يناير من هذا العام أصبح نائبا لقائد القوات المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا.