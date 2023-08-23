مسئول بوزارة الصحة: ثلث وصفات المضادات الحيوية ليست ضرورية

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة بوزارة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الثانى عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، والذى تنظمه الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم بالقاهرة ـ أن ثلث الوصفات التى توصف للمريض من المضادات الحيوية لم يكن من الضرورى تناولها ولم يكن لها داع، وأصبحت المضادات الحيوية لا تخلو من أى وصفة طبيب، حيث تستخدم بداع وبدون داع .والذى يتغذى عليهما الانسان فاصبح يتناول المضادات الحيوية وهو سليم، مما ادى لحدوث مقاومة للمضادات الحيوية.

وأوضح ، أن مقاومة المضادات الحيوية من ضمن أشهر 10 عوامل تهدد حياة الإنسان وفقا لمنظمة الصحة العالمية، موضحا أن مجلة لانسيت أصدرت تقريرا يؤكد فيه أن 5 ملايين شخص يتوفى نتيجة عدم الاستجابة للمضادات الحيوية، موضحا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أصدرت توصيات عن هذا الأمر وعن إدارة الأدوية داخل المنشآت الصحية، وكيفية مراجعة العقاقير، وخصوصا المضادات الحيوية وآثارها الجانبية.