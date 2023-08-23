اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 02:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

مسئول بوزارة الصحة: ثلث وصفات المضادات الحيوية ليست ضرورية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 01:41 م
مسئول بوزارة الصحة: ثلث وصفات المضادات الحيوية ليست ضرورية مضادات حيوية
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة بوزارة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الثانى عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، والذى تنظمه الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم بالقاهرة ـ أن ثلث الوصفات التى توصف للمريض من المضادات الحيوية لم يكن من الضرورى تناولها ولم يكن لها داع،  وأصبحت المضادات الحيوية لا تخلو من أى وصفة طبيب، حيث تستخدم بداع وبدون داع .والذى يتغذى عليهما الانسان فاصبح يتناول المضادات الحيوية وهو سليم، مما ادى لحدوث مقاومة للمضادات الحيوية.
 
 وأوضح ، أن مقاومة المضادات الحيوية من ضمن أشهر 10 عوامل تهدد حياة الإنسان وفقا لمنظمة الصحة العالمية، موضحا أن مجلة لانسيت أصدرت تقريرا يؤكد فيه أن  5 ملايين شخص يتوفى نتيجة عدم الاستجابة للمضادات الحيوية، موضحا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أصدرت توصيات عن هذا الأمر وعن إدارة الأدوية داخل المنشآت الصحية، وكيفية مراجعة العقاقير، وخصوصا المضادات الحيوية وآثارها الجانبية.

المضادات الحيوية

مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

المؤتمر الثانى للمضادات الحيوية

مكافحة العدوى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة