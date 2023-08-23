مراسل "القاهرة الإخبارية": بريجوجين كان يتواجد معظم الأوقات فى موسكو

كتب أحمد عرفة

قال حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن وسائل إعلام ومجموعات تابعة لمجموعة فاجنر تتهم وزارة الدفاع الروسية بأنها من تسببت في مقتل يفجيني بريجوجين قائد فاجنر، وأسقطت الطائرة التي كانت تقله، وذلك عبر الدفاعات الجوية.

وأضاف "مشيك"، في مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي كمال ماضي: "الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لمجموعة فاجنر تحدثت عن أن قائدها قتلته وزارة الدفاع الروسية، أي أن هناك اتهام واضح لوزارة الدفاع الروسية، حيث تحطمت الطائرة في شمال العاصمة الروسية موسكو".

وتابع، أن يفجيني بريجوجين كان مواطنا روسيا يحمل جواز السفر ويتواجد في معظم الأوقات في موسكو أو مدينة سان بطرسبرج، وفي الفترة القليلة الماضية نشر مقاطع فيديو على صفحات تابعة له عبر تيليجرام تؤكد أنه في دولة مالي بأفريقيا، وتحدث في الفترة الماضية أنه ذاهب إلى أفريقيا لمساعدة شعوب القارة حتى تكون روسيا أفضل.

ولفت إلى وجود مشكلات بين قائد فاجنر السابق ووزارة الدفاع الروسية منذ حادث التمرد، وأن المجموعات الإعلامية التابعة لفاجنر أكدت أنه قُتل مع تسعة أشخاص نتيجة لإسقاط طائرته، وتوقع أن روسيا قد تشهد حادثا خطيرًا قد يكون مماثلا للتمرد الذي قامت به فاجنر والإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الروسية في ذلك الوقت.