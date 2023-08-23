لو بتروح الجيم.. ممارسات خاطئة تعرضك لمشكلات صحية

كتبت فاطمة ياسر

عند الذهاب للصالات الرياضية "الجيم" يجب عليك مراعاة بعض الأشياء وأبرزها إذا كنت تعاني من مشكلة صحية، فعند قيامك بالتمرين وأنت مصاب تعرض صحتك للخطر وقد يصل الأمر لدخولك غرفة العمليات، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لحديث الدكتور ماهر أحمد القبلاوي أستاذ العلاج الطبيعي جامعة القاهرة.

أكد ماهر أن الأمور الخطيرة عند الذهاب للصالات الرياضية تنقسم لشقين الأول المرضى والآخر الأصحاء، وفي البداية نتحدث عن المرضي الذين تم تقسمهم للتالي:



-مرضى خشونة الركبة: في حالة زيادة الوزن عن 100 كيلو يجب توخي الحذر عند التمرين، وأيضا عليهم تجنب بعض الأجهزة ومنها الهزاز، والعجلة، لأنها تحميل على الركبة وتتسبب في خضوع الشخص لعملية عاجلة في حالة القيام لفترات طويلة دون متابعة. -الانزلاق الغضروفي: علي هؤلاء المرضى تجنب القيام بتمارين البطن، ورفع القدمين لأعلى، لأن هذا الأمر قد يتسبب في خروج العصب ويؤدي إلى الضغط على الأطراف العصبية ويتم التطرق في المضاعفات التي قد تصل في بعض الأحيان لإجراء عملية غضروف جراحي. -مرضى السكر: في حالة التمرين قبل تناوله للطعام فهذا قد يعرضه للإصابة -الضغط المرتفع: في حالة زيادة الوزن عن 100 كيلو يجب توخي الحذر عند التمرين، وأيضا عليهم تجنب بعض الأجهزة ومنها الهزاز، والعجلة، لأنها تحميل على الركبة وتتسبب في خضوع الشخص لعملية عاجلة في حالة القيام لفترات طويلة دون متابعة.علي هؤلاء المرضى تجنب القيام بتمارين البطن، ورفع القدمين لأعلى، لأن هذا الأمر قد يتسبب في خروج العصب ويؤدي إلى الضغط على الأطراف العصبية ويتم التطرق في المضاعفات التي قد تصل في بعض الأحيان لإجراء عملية غضروف جراحي.في حالة التمرين قبل تناوله للطعام فهذا قد يعرضه للإصابة بانخفاض نسبة السكر بالدم وزيادة فرص الوفاة، والحل التمرن بعد تناول الطعام بساعتين. في حالة التمرين في درجات حرارة عالية فهذا قد يعرضك للإصابة بضغط غير منضبط، وقد يعرضك للهبوط في الضغط والإغماء ، ولذا يجب متابعته.

وأشار القبلاوي، إلى أن الإنسان السليم غير المريض قد ينساق وراء أخذ العلاجات التي تساعد في بناء العضلات، ولكنها في حقيقة الأمر تزيد من فرص الإصابة بضعف عضلة القلب، أو الهبوط المفاجي، ولذا يجب أخذها تحت إشراف طبي وليس تبع الصالات الرياضية.

وقدم أستاذ العلاج الطبيعي أفضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض لأي مضاعفات صحية عند الرغبة في ممارسة الرياضة وهي إتباع المشي يوميا 30 دقيقة، أو السباحة، فهم أفضل أنواع الرياضيات والتمرين.