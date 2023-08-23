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لجنة وزارة الشباب فى زيارة لفريق السلة بالمراكز الرياضية للفتيات بكفر الشيخ

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 09:02 م
لجنة وزارة الشباب فى زيارة لفريق السلة بالمراكز الرياضية للفتيات بكفر الشيخ جانب من اللقاء
كفر الشيخ - محمد سليمان

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استقبلت مراكز التدريب الرياضية لكرة السلة بكفر الشيخ، لجنة وزارة الشباب والرياضة، مراكز التدريب التي انطلقت تحت شعار "Her world" لتوسيع قاعدة ممارسة الفتاة للعبة كرة السلة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تفعيلا لمبادرات الوزارة الداعمة لتمكين المرأة المصرية، بدعم وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مركز التدريب إنضم له أكثر من 40 فتاة لفريق كرة السلة، تم انتقائهم خلال الاختبارات التي  جرت على ملعب نادي كفر الشيخ الرياضى، وتقدم حينها أكثر من 70 فتاة، وتقييم المراكز الرياضية تدريباتها مرتين أسبوعياً بنادى كفر الشيخ الرياضى، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور فوزى حسيب مدرب الفريق، الدكتور وائل عزالدين، مدير الادارة العامة للمهرجانات والاحتفالات بالادارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد هارون، الاخصائي الرياضي بالإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، كما تابعت لجنة الوزارة تدريب مشروع النسور بمدرسة السعدية فى إطار استعدادهم للمشاركة فى اللقاء الختامي الذين أبدوا إعجابهم بمستوى التدريب المقدم من خلال المركز الرياضي.

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