قرعة كفر الشيخ تختار 30 مواطنا للاستفادة بأراضى الوادى الجديد

كفر الشيخ - محمد سليمان

أجرى مجلسا سيدي سالم ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية، لاختيار المستفيدين من الأراضي المخصصة في الوادي الجديد للمتقدمين للحصول عليها لزراعتها والإقامة بها، في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظات كفر الشيخ، والوادي الجديد، والغربية والمنوفية، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد القرعة العلنية المعلنة بدار المناسبات بمنطقة سخا، أمام المواطنين لاختيار المستفيدين من أراضي الوادي الجديد.

وشهد مركز ومدينة سيدي سالم إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد بمركز سيدي سالم، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعقد القرعة العلنية المعلنة، أمام المواطنين لاختيار المستفيدين من أراضى الوادى الجديد، برئاسة أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وبحضور محاسب الحبشي جبر، مدير إدارة التعاون بكفر الشيخ، والمهندس عرابي شكري أبو العطا، وكيل مديرية الري بكفر الشيخ، وأسماء الله محمد حسن، مدير وحدة شباب الخريجين بكفر الشيخ.

وأسفرت القرعة العلنية عن اختيار 10 من المتقدمين للاستفادة من المشروع، وعاطف عبد الفتاح على إبراهيم، وراضي محمد السيد إسماعيل، وإبراهيم السيد علي سالم، ومحمد الدسوقى عبد الجليل إسماعيل، وعماد رجب عبد الله شاهين، ونوفل سعد سعد الاصلابى، ومحمد فتحي محمود الكناني، وسيد أحمد محمد سيد أحمد إبراهيم، وليلى على إبراهيم عبد المجيد، ووصال على محمد فتح الله غبيش، كما أسفرت القرعة عن اختيار 5 متقدمين كاحتياطي، أحمد عبد الرازق أحمد عبد الرازق، ومسعد عبد الله عبد العاطي عبد الله، ومهدي فتح الله عبد الله عبد الغفار، وحمادة على محمد الصاوي، وأحمد إبراهيم محمد أبو شعيشع.

وترأس اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، القرعة العلنية بحضور الدكتور السيد عبد الهادي العيسو، مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمحافظة، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدر بدران، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة رانيا الباز، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة، وأسفرت القرعة عن اختيار 10 متقدمين، وعطا إبراهيم محمد يوسف ابو يوسف، وعلى عبده حسين عابدين، وشحاتة محمد محمد خير الله، وأشرف علي مصطفي النجيلي غانم، وفتوح عبد الرحمن عبد الجليل صقر، وأشرف رياض قطب السعدني، وعلى السعيد عبد الشافي حمدون، وباسم ناصر عبد العليم برعاص، ورمضان علي حسن عمار، وأحمد عيد إبراهيم سلام، كما جرى اختيار 5 متقدمين احتياطيين، عبادة سعد عقاد البدوي، والسعيد عامر عامر ابو هيبة، وصدام حسين عبده أيوب، وعبد الكريم عبد البديع محمد عبد الرحمن ، وسعد عبد المجيد يوسف جعفر.