طرح بمزاد 74 محلا تجاريا بنظام حق الانتفاع بسور ستاد طنطا الرياضى اليوم

الغربية محمد طارق

أعلن ديوان عام محافظة الغربية، طرح مزاد لعدد 74 محلا تجاريا بواجهات مميزة بسور ستاد طنطا الرياضى، بمساحات تتراوح 43م2 إلى 428م2، وذلك بنظام حق انتفاع لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد حتى 9 سنوات طبقًا لكراسة الشروط.

وأضاف ديوان عام المحافظة، أنه سيتم عقد المزاد بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2023/8/23 الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف.

وكان ديوان عام محافظة الغربية، أعلن عن طرح بيع 8 منافذ على شكل أكشاك حضارية بمنطقة السيد البدوى بمدينة طنطا، تصلح لأغراض متعددة كحق انتفاع لمدة 5 سنوات بزيادة تبلغ 5% سنويا.

وأضاف ديوان عام المحافظة أنه سيتم التحديد لمدة 4 سنوات مرة واحدة فقط بزيادة 10%، طبقا للشروط الواردة بكراسة الشروط، وذلك بجلسة يوم الإثنين الموافق 2023/8/28 الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف.