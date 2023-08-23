ضحية عقر كلب بالهرم مجهول الهوية وسيدة تستغله فى التسول

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع طفل نتيجة إصابته بعقر كلب ضال فى منطقة الهرم، وتبين أن الطفل مجهول الهوية، كان بصحبة سيدة متسولة تستغله فى استجداء واستعطاف المواطنين للتسول.

وتبين أن السيدة خلال تواجدها بأحد الشوارع وبصحبتها الطفل هاجمه كلب ضال وأصابه بمنطقة الصدر والحوض، مما أسفر عن مصرعه، وتم إبلاغ مدير مديرية الطب البيطرى، وأفاد بتوجه لجنة من الطب البيطرة لمستشفى الهرم للتمكن من معرفة مكان عقر الكلب للطفل، وتمشيط المكان بحثا عن الكلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بعدة جروح بمنطقة الهرم، ومفارقته الحياة، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل تعرض لعقر كلب ضال أثناء تواجده بصحبة سيدة، وبسؤالها أكدت صحة التحريات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.