اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 09:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط مصنع بدون ترخيص وبداخله 12 ألف لتر زيوت سيارات مغشوشة بطنطا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 08:16 م
ضبط مصنع بدون ترخيص وبداخله 12 ألف لتر زيوت سيارات مغشوشة بطنطا زيوت سيارات - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط مصنع بدون ترخيص لغش زيوت السيارات بمدينة طنطا، وقيامه بتقليد العلامات التجارية لكبري الشركات، وعثر بداخله على 12 ألف لتر زيوت مغشوشة.
 
كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع الغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها، لمواجهة الغش التجارى.
 
وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة  التموين ضمت   احمد البسطويسى و ياسر مراد  ومحمد الشيخ من إدارة الرقابة التموينية، وتم ضبط 12000 لتر زيوت مغشوشة داخل مصنع بير سلم يقوم بغش العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية، وعلى الفور تم تشميع المصنع والمعدات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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زيوت سيارات

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