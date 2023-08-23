سعر جرام الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 2260 جنيها

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء مستهل تعاملات الصباح استقرارا ملحوظا عند 2260 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين يشهد السعر العالمي للذهب هبوطا دون 1900 دولار، لتظل الأونصة قرب أدنى مستوى لها في 5 أشهر بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2583 جنيها.

عيار 21 يسجل 2260 جنيها.

عيار 18 يسجل 1937 جنيها.

الجنيه الذهب 18080 جنيها.

الذهب في البورصة العالمية

حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع قد يساهم بشكل كبير في توقع أداء السياسة النقدية للبنك خلال الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يشير باول إلى أن الفيدرالي قد استطاع خفض التضخم الرئيسي إلى النطاق المستهدف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تخفيف الضغط السلبي على أسعار الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

حيادية باول في حديثه أو أية إشارة إلى اقتراب سياسة التشديد النقدي من نهايتها ستعمل على دفع الدولار الأمريكي إلى التراجع وسينعكس هذا بشكل إيجابي كبير على أسعار الذهب ليبدأ في التعافي من جديد.

انحسار مخاوف التباطؤ الأمريكي تحد من فرص الذهب

بعد الأداء المرن للاقتصاد الأمريكي والبيانات الاقتصادية المعتدلة التي صدرت عن قطاع العمالة الأمريكي، بدأت التوقعات تتراجع بشأن سقوط الاقتصاد الأمريكي في الركود الاقتصادي، وبدأ البعض يرى أن سلسلة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس من العام الماضي لم تضر الاقتصاد بشكل كبير كما كان متوقع.

الآن التوقعات تشير إلى حدوث تباطؤ معتدل أو نمو أقل من المتوقع، وهو ما أثر بشكل سلبي على جاذبية الذهب للاستثمار، فالذهب يلعب دور الملاذ الآمن في فترات الركود الاقتصاد والأزمات، ولكن الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي حتى الآن يحرم الذهب من هذا الدور.