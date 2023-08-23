وقال نوسيدا - على منصة إكس "تويتر سابقا" - "عدت إلى كييف للاحتفال بيوم استقلال أوكرانيا مع الدولة الأوكرانية الشقيقة.. إن انتصار أوكرانيا قريب، وستواصل ليتوانيا دعم أوكرانيا مهما تكلف الأمر".

من جانبها، أشارت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية إلى أن القمة الثالثة لمنتدى شبه جزيرة القرم الدولى ستعقد فى كييف فى وقت لاحق اليوم.

على صعيد متصل، وصل الرئيس البرتغالى مارسيلو ريبيلو دى سوزا، اليوم إلى العاصمة الأوكرانية كييف فى أول زيارة له على الإطلاق إلى البلاد.

وتم نشر مقطع الفيديو الخاص بوصوله إلى محطة سكة حديد كييف على منصة "إكس" (المعروفة سابقا باسم تويتر) بواسطة الصحفي البرتغالي جواو بورفيريو،حسبما أفادت تقارير أوكرانية.

وميدانيا.. أكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، أوليه كيبر، أن أضرارا لحقت بمحطات الإنتاج والمناولة ومرافق تخزين الحبوب إثر هجوم روسي بطائرات بدون طيار على منطقة أوديسا.

وقال كيبر - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الأربعاء، "هاجم الروس جنوب منطقة أوديسا لمدة ثلاث ساعات واستهدفوا البنية التحتية المدنية، موضحا أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت تسع طائرات بدون طيار من طراز شاهد 136/131،

واندلع حريق بمساحة إجمالية قدرها 700 متر مربع، مشيرا إلى تضرر مخازن الحبوب".

في المقابل.. ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن ثلاثة مدنيين قتلوا، جراء هجوم طائرة مسيرة أوكرانية في قرية "لافي" بمقاطعة بيلجورود جنوب غربي روسيا.

وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف، إن: "طائرة مسيرة أوكرانية ألقت عبوة ناسفة على شارع بالقرب من مصحة، ما تسببت بمقتل ثلاثة مدنيين".

وكانت طائرة مسيرة أوكرانية قد شنت -في وقت سابق من اليوم- هجوما على أراضي المقاطعة، وأسقطت قنبلتين على منطقة المصحة في القرية ذاتها، ماتسبب بأضرار مادية لحقت بالمبنى.