رئيس "شباب النواب": الرئيس السيسى أحدث نقلة فى تحسين معيشة 60 مليون مصرى

كتب محمود حسين

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، نجح خلال فترة حكمه في تحقيق العديد من الإنجازات التي لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.

وأعلن رئيس لجنة الشباب ، في تصريحات صحفية له اليوم، تأييده الكامل ل بيان حزب مستقبل وطن ودعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الرئيس نجح في مواجهة العديد من التحديات أهمها إعادة الأمن والاستقرار للدولة المصرية.

وأوضح أن ما تشهده الدولة من مشروعات قومية وخاصة في مجال الإسكان يدعو إلى الفخر، مؤكدًا أن افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة ساهم في القضاء على العشوائيات وإنجاز كبير يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية.

وأشاد بالمبادرات الإنسانية والصحية والاقتصادية التي تنفذها مصر للتصدي لمختلف المشكلات والارتقاء بحياة المواطن المصري، منها 100 مليون صحة والقضاء علي فيروس سي ذلك المرض الذي كان يحصد أرواح المواطنين.

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فريدة من نوعها على مستوى مصر والعالم خاصة أنها قادرة على إحداث نقلة حقيقية ملموسة في مستوى المعيشة وجودة الخدمات لأكثر من 50% من سكان الجمهورية، بنحو 60 مليون مواطن مصرى.

وأشار إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب لمساعدتهم في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم. كما شهدت الرياضة المصرية تحقيق انتصارات غير مسبوقة علي مستوي الألعاب الجماعية والفردية.

وأشار إلى ان تأييده لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدارت الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلى برنامج اصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة واعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وكان حزب مستقبل وطن، أعلن دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأصدر الحزب بيان منذ قليل جاء فيه: "انطلاقاً من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمه لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسياواقتصاديا واجتماعيا ودوليا وعلى راسها إعادة مصر الي مكانتها الطبيعية أمام العالم.

واختتم البيان :"ودعمنا من حزب مستقبل وطن لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، واذا تمضي الدولة المصرية بخطي ثابته نحو اتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة باتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذا وانطلاقاً من مسؤلياتنا السياسية فإننا نؤيد وندعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بداها.