تواصل حملة شلل الأطفال بشمال سيناء لليوم الرابع

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال لليوم الرابع علي التوالي في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

افاد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، أن الحملة حققت خلال الـ 3 أيام الماضية نسبة 95.3% من إجمالي المستهدف، لافتا انه تم تطعيم عدد 100الف و915طفلًا وطفلة من اجمالي عدد الأطفال المستهدف وهو 105 ألف و922طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى عشر سنوات.

وأضاف أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين وغير المصريين "الأجانب" من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار.

وأشار شوكة، إلي أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة حتى نهاية اليوم.

اشار وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء لإنتظام العمل في الحملة وإقبال المواطنين علي الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والفرق الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظة لتطعيم أطفالهم، مشيرًا إلى مشاركة 470 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة.