تعرف على أهم مشروعات التكرير والتصنيع والنقل والتسويق خلال 2022

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدة مشروعات فى مجالات التكرير والتصنيع ،حيث تهدف تلك المشروعات لزيادة الطاقة الانتاجية من المنتجات البترولية والتوسع فى صناعات القيمة المضافة وفيما يلى أهم مشروعات التكرير والتصنيع والنقل والتسويق التى تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2022 وكانت كالتالى..

1- إنشاء خط بحرى قطر 24 للمنتجات البترولية وخط قطر 3 للمياه العذبة بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية حوالى25.8 مليون دولار.

2-إحلال وتجديد الوحدة400 بمصنع الـ VCM بشركة البتروكيماويات

المصرية وذلك بتكلفة استثمارية كلية حوالى 40.7مليون يورو.

3-تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب 5 فواصل أملاح بشركتي (السويس لتصنيع البترول / النصر للبترول) وذلك بتكلفة استثمارية حوالي 893 مليون جنيه.

4-إنشاء خطين خام بإجمالى بطول حوالى 9.5كم لربط مستودعات الخام الجديدة (شقير / غارب) بشركة أنابيب البترول وذلك بتكلفةاستثمارية حوالى44 مليون جنيه.

5-تطوير مستودع مسطرد بشركة التعاون للبترول بتكلفة 345 مليون جنيه .

6-استرجاع غازات الشعلة الـ Zero Flare بشركة القاهرة لتكرير البترول

بتكلفة كلية 180مليون جنيه.

7-إنشاء صهريج رواسب بشركة النصر للبترول بسعة حوالى5000 م3 بهدف زيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية بتكلفة استثمارية كلية حوالى 36مليون جنيه.

8- شراء 10لوارى فنطاس حمولة 20 ألف لتر لمناطق الشركةالمختلفة بشركة مصر للبترول بتكلفة استثمارية كلية حوالي 17.3 مليون جنيه.